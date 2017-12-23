Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle sabah Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah Gökçeada’dan saat 07.00 ve Kabatepe’den 09.00’daki, Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan Bozcaada’dan 07.15 ve Geyikli’den saat 08.00’deki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Çanakkale'den ada seferlerine fırtına engeli
23.12.2017 - 01:25 | Son Güncelleme: 23.12.2017 - 01:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’de Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan feribot seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.
Etiketler : çanakkale,fırtına,bozcaada,gökçeada,
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