Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğü desteği ile başta köy öğretmenleri olmak üzere, kentte görev yapan öğretmenlere ilk yardım eğitimi veriliyor. Uzman eğiticilerden alınan dersler ve ilk yardım sertifikası ile özellikle kırsal köylerde yaşanabilecek durumlarda sağlık ekipleri olay yerine varıncaya kadar hem öğrencilerin hem de köylülerin imdadına köy öğretmenler yetişecek. "Doğru müdahale hayat kurtarır" sloganıyla başlayan eğitimden bir yılda 550 öğretmen faydalandı. Diyarbakır Millî Eğitim Müdürü Hasan Aslan “İnsan hayatını kurtarma alanında çok önemli bir kurs olarak görüyorum” dedi.