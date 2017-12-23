Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Y. ile Ali Ş, alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Ekrem Özpınar'ın Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. Hüseyin Y. ve Ali Ş. ile Ekrem Özpınar ve arkadaşı Selçuk Güleroğlu arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Av tüfeği ve tabancayla ateş açılması sonucu Güleroğlu yaralandı. Bıçakla yaralanan Hüseyin Y. ve Ali Ş. ise olay yerine geldikleri otomobile binip rastgele ateş açmaya devam etti.

Bu sırada çevrede bulunan 4 araç zarar gördü. Özel bir hastaneye kaldırılan Güleroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralı halde Lalebahçe Polis Merkezi'ne giden Hüseyin Y. ve Ali Ş. ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.