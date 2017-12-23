Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezinin yüksek kesimleri ile Çanakkale-İzmir karayolunun bazı noktalarında etkili oluyor. Yağış nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolunun Erenköy ve Yenimahalle mevkilerinde ulaşım yer yer güçlükle sağlanıyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Karayolları ekipleri ise yağışın neden olduğu birikmeleri küreme araçlarıyla temizliyor.

Kepez Belediyesine bağlı ekipler, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi önündeki kar birikintilerini kepçe yardımıyla temizleyerek yol boyunca tuzlama çalışması yaptı. Özellikle yüksek kesimlerde ve rampa alanlarda araç kullanan bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Kent merkezinde bazı yollarda yaşanan kar yoğunluğu nedeniyle sıkıntı çeken ticari araç sürücüleri de yetkililerden tuzlama çalışmalarını artırmalarını istedi.