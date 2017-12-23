Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kastamonu - Karabük karayolu Balıklar Kayası kavşağında 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Nazım Özkan idaresindeki IL-262-LA yabancı plakalı otomobil, Yüzüncü Yıl Jandarma kavşağı istikametinden Karabük istikametine gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce sol refüj taşlarına daha sonrada sinyalizasyon lambasına çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Durumu gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerince ağır yaralanan sürücü Nazım Özkan ile otomobil içinde yolcu olarak giden 24 yaşındaki Hüseyin Ören hastahaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Ören yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sürücü Nazım Özkan’ın ise durumun kritik olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.