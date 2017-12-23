Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilcesi Şeyh Şamil Mahallesinde tüpçülük yapan işyeri sahibi Ökkeş Bahçesular, işyerine gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından dolandırılarak kredi kartından 5 bin 590 lira parasını çekti.İşyerine gelen dolandırıcılar, işyeri sahibine kredi teklifinde bulundu. Paraya ihtiyacı olan esnaf, teklifi kabul ederek kredi kartını şahıslara verdi. Kredi parası yüklemek için kartı alan dolandırıcılar, kartın içindeki paraları boşaltıp kayıplara karıştı. Polis ekipleri olayla ilgili araştırma yaptı. İşyerindeki kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, görüntüye yansıyan şahısların tespiti için çevre illerle irtibata geçti. Şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, şahısların Adana ilinden günü birlik gelerek şebeke şeklinde suç işlediklerini belirledi.

Şahısları takibe alan polis ekipleri, Adana ilinden tekrar Kahramanmaraş'a yeni bir dolandırıcılık yapmak için gelmeye çalıştıkları değerlendirilen 3 kişiyi şehir girişinde yakaladı.

Şüphelilerden 35 yaşındaki Fikret D. Üzerinde sahte kimlik ile yakalanırken, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 4 ayrı olaydan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, Adana'dan cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

30 yaşındaki Hasan A.'nın ve 32 yaşindaki Mithat A.'nın çok sayıda hırsızlık ve dolandırıcılıktan suç kaydı olduğu belirlendi.Şüphelilerin sahte kartvizit bastırıp, sözde müşterilerine dağıtarak güven sağlamaya çalıştıkları, sahte adres ve sahte işyeri adresi vererek bu şekilde çevre illerle birçok olaya karıştıkları ve birlikte hareket ederek işledikleri belirlendi.

Gözaltına alınan 3 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan polis yetkilileri, vatandaşın mağdur olmaması için işyerlerine gelen kartvizit ile kredi isteyen kişiler gördüğünde dikkatli olup, 155 polis imdat telefonunu aramalarını istedi.

Öte yandan kredi kartı dolandırıcıların kurbanı olan ve yaklaşık 5 bin lira parası giden Ökkeş Bahçesular, “Buraya benim dükkanıma geldiler, biz dediler kredi imkanı sağlıyoruz dediler. Yaklaşık bin 500 lira kredi istedim 60 lira faizi olur dediler. Ben de kredi kartımı ve şifremi verdim bir arkadaşımla beraber gönderdim. Arkadaşıma bir dakika sen burada kal biz işimizi halledip gelelim demişler. Daha sonra arkadaşım beni aradı ve ben olayı anladım hemen bankayı aradım ama iş işten geçmişti. Yaklaşık 5 bin 500 lira paramı çekmişler” diye konuştu.