Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Gemencik’in Bozköy Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede düğün olduğu günlerde Bozköy’e şeker satmaya gelen iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Önce tekme ve tokatla birbirine giren gruptakiler kavganın büyümesi üzerine bıçak çekti. 4 kişinin bıçaklandığı kavga mahalle sakinlerinin araya girmesiyle yatışırken, olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga sırasında bıçaklanan 4 kişiden 2’si ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçaklanan şahıslardan 2'sinin öldüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri, kavga eden tarafların tekrar bir araya gelip kavga etmesini önlemek için yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.