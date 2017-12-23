Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Ağrı AK Parti 6. Olağan Kongresi için elektrik direklerine asılan parti bayrak ve flamaların toplatılması için gençlik kollarında faaliyet gösteren Hasan Yakut ve Harun Polat görevlendirildi. Çevre yolunda elektrik direklerine çıkan Hasan Yakut ve Harun Polat bayrak ve flamaları indirdikleri sırada nedeni bilinmeyen bir şekilde elektrik akımına kapılarak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı 2 kişi Erzurum’a sevk edildi.