Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte dün geceden itibaren etkisini gösteren sağanak yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle bin 150 rakımlı Kazıkbeli Geçidi'nde bazı araçlar yolda kaldı.

Trafik ekipleri bölgede meydana gelen kazalar dolayısıyla ve yolda kalan araçların kaldırılması için Antalya'dan Denizli yönüne trafiğe kapattı. Denizli Bağbaşı ile Serinhisar Çaylıhanı mevkilerinde oluşturulan kontrol noktalarında tır ve çekiciler bekletiliyor, zincirsiz araçların da geçişine izin verilmiyor. Yolda kalan araçlara çekicilerle yardımcı olunuyor. Tuzlama çalışmasının devam ettiği bölgede, zaman zaman vatandaşların akaryakıt istasyonlarında kar topu oynadığı görüldü.