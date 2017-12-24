Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Çivril ilçesi Karabedirler Mahallesi’nde bir kahvehanede tombala oynatıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri, baskın düzenledi. Kahvehaneye düzenlenen baskında tombala oynayan 26 kişi ve kahvehane işletmecisi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 27 kişi Çivril Jandarma Komutanlığına götürülerek ifadeleri alındı. İfadelerinin ardından tombala oynayan 26 kişi ile kahvehane işletmecisine Kabahatler Kanunu kapsamında toplamda 6 bin 129 TL para cezası kesildi. Tombala oynatılan malzemelerle de el konuldu.