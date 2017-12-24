İpekyolu Mahallesi'nde Suriyelilerin işlettiği bir kafede, akşam saatlerinde Suriyeli iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine tabak ve bardak fırlatan, tekme- tokat kavga eden gruba, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri müdahale etti. İşyerinin camlarının kırıldığı kavgada, Suriyeli 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Şanlıurfa'da iki grup birbirine girdi, yaralılar var
24.12.2017 - 00:30 | Son Güncelleme: 24.12.2017 - 00:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da bir kafede iki grup arasında çıkan kavgada, 3 Suriyeli yaralandı. Polis, kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler : şanlıurfa,haberler,kavga,yaralı,
530219 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/530219.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER