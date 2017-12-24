Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Isparta - Eğirdir Karayolu’nun 32’nci kilometresinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden Mersin’e gitmek üzere yola çıktığı belirtilen Isparta Petrol Turizm’e ait Mehmet A. yönetimindeki 16 SPP 63 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle zeminin kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 yaralının bulunduğu öğrenilirken, yaralı sayısının artabileceği belirtildi.

Öte yandan, olay yerine sevk edilen ambulanslar yaralıları Isparta’daki çeşitli hastanelere sevk ediyor.