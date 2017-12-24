Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ERÜ Seyrani Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici önderliğindeki araştırma, ayçiçek, narenciye, kestane ve karışık çiçek balları, arı sütü ve polenler başta olmak üzere 45 farklı arı ürününde yapıldı. Bal kavanozlarına konulan kaşıkların değişimleri ve tepkileri incelendi. 25 yıldır arı ürünleri üzerinde çalıştığını belirten Silici, projede tahta, porselen, plastik, krom ve çelik kaşık kullandıklarını ifade etti. Tüm dünyada arı ürünlerinde mutlaka ahşap kaşık kullanılması gerektiği yönünde inanış bulunduğunu belirten Silici "Hâlbuki tahta kaşık misellidir. Miselleri ne kadar yıkasanız da mikroorganizmalar arasına kaçabilir ve sıkıntılı bir durum oluşturabilir. Tahta kaşıkların üzerinde cila, vernik gibi birtakım koruma materyalleri de kullanılırsa bal gibi asidik ürünlerde korozyona uğrayıp daha da zararlı olabiliyor. Bu sebeple tahta kaşık yerine iyi kaliteli çelik kaşık kullanılabileceği sonucuna vardık" dedi.