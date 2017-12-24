Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından, "Bebeğe ulaştık ve ihtiyaçlarını gideriyoruz. Düşeni kaldıracağız, acıları azaltacağız, insan kalacağız. Kerim bebek kirli bombaların yaraladığı gözüyle, kalp gözü kör olmuş insanlığı uyandırıyor. 400 bin insan 5 yıldır zulüm altında ve insanlık bu gerçekliği Kerim'in masumiyeti olmasa görmeyecek. Sivil insanları açlığa mahkûm etmek savaş suçudur" paylaşımında bulundu. Paylaşımında Türk Kızılayı ekiplerinin Kerim bebekle buluştuğu anların fotoğraflarına da yer veren Kınık, dayanışma amacıyla başlatılan sol gözünü kapatma kampanyasına da destek veren bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya takipçileri de, Kerim bebekle dayanışma kampanyasına yoğun destek verdi.