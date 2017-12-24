Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Tekirdağ’ın Saray ilçesine bağlı Ayaspaşa Mahallesi Ardıc Sokak üzerinden meydana geldi. İddiaya göre, fabrika isçisi Tayfun V. (35) çalıştığı fabrikanın gece vardiyasında iş olmadığından erkenden eve geldi. Saat 23.00 sıralarında eve gelip üzerini değiştirmek için girdiği yatak odasında eşi Kader V. (30) ve sevgilisi olduğu iddia edilen Serkan S. (31) ile karşılaştı. Gördüğü manzara karşısında çılgına dönen Tayfun V., Serkan S.’ye saldırdı. Serkan S. kaçmaya çalışırken mutfaktan bıçak alan koca, Serkan S.’yi evin kapısının önünde yakalayarak defalarca bıçakladı. Cinnet getiren koca, karısı Kader V.’yi de içeri gelerek bıçakladı.

Karısı tedavi altında, adam öldü



Çığlıkları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İçeri giren polisler, Tayfun V.'yi güçlükle etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Ambulansların olay yerine gelmesiyle sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri Serkan S.’nin olay yerinde can verdiğini tespit ederken, Kader V. ise ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor. Serkan S.’nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin, olayla alakalı incelemesi sürüyor.