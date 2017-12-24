Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 59 S 4004 plakalı servis aracının sürücüsü A.B., seyir halindeyken yolun karşı tarafına geçmek isteyen Ayşe Bahtiyar (67) isimli kadına çarptı.Görgü tanıklarının ifadesine göre yaşlı kadın servis aracının altında metrelerce sürüklendi. Olay yerine gelen ambulans ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis, servis sürücüsünü gözaltına alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.