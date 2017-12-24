Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbullular dün sabahtan beri susuzluk çilesi ile baş etmeye çalışıyordu. 20 saat süren su kesintisi bu sabah itibarıyle son buldu. Susuzluk sıkıntısı yaşayan vatandaşın aklında aynı soru İstanbul'da sular neden kesildi? cevabını haberimizden rahatlıkla bulabilirsiniz. Pazar gününü dışarda geçirenlerin Sular geldi mi? diye büyük bir merak içinde İşte Büyükşehir Belediyesinden su kesintisi için açıklama

Kağıthane'de dün sabah saatlerinde başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar devam eden su kesintisiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ana isale hattındaki borularda meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşandığı bildirildi. Ayrıca aynı mahaldeki yağmur suyu hattında yağışlı hava nedeniyle zeminin yumuşamasından kaynaklı bir çökme meydana geldiği için çalışmaların bugün bitirilebildiği belirtildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN SU KESİNTİSİ İÇİN AÇIKLAMA



“Dün saat 10.00 itibariyle Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan 1600 mm’lik ana isale hattındaki borularda arıza meydana gelmiş, basınç kaynaklı daha büyük arızalara meydan vermemek için derhal müdahale edilmiştir. Arızanın giderilmesi için yer yer 6 metreyi bulan derinliklerde çalışılırken aynı mahaldeki yağmur suyu hattında yağışlı hava nedeniyle zeminin yumuşamasından kaynaklı bir çökme meydana gelmiş ve arızanın onarımı bu nedenle uzamıştır. Bugün saat 11.15 itibariyle çalışma bitmiş olup, hatlara su verilmeye başlanmıştır. İSKİ olarak arızalara derhal müdahale ederek kesintinin en kısa sürede giderilmesi için canla başla çalışmaktayız. Ancak bazen zeminin yaşattığı zorluklar, hava şartları, çökmenin sebebiyet vereceği iş kazalarını önlemeye yönelik gayretimiz gibi hususlar önceden belirlediğimiz çalışma süremizi olumsuz etkiliyor ve kesinti sürelerinin uzamasına sebebiyet veriyor. Kesinti nedeniyle yaşanan sıkıntılar için özür diler, saygıdeğer istanbulluların bilgilerine sunarız.”

SULAR GELDİ Mİ?

İSKİ'den son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Hattaki arıza giderilmiş olup, yavaş yavaş sular verilmeye başlanmıştır" denildi.

İSKİ’nin web sitesinde, 23 Aralık 22:00’da suların geleceği belirtilirken, sonra 24 Aralık 04:00’te giderileceği şeklinde güncellendi, daha sonra ise 24 Aralık 06:00’da giderileceği şeklinde güncellendi, en son saat öğlen saat 12’de suların geleceğine dair bir duyuru yayınlayan İSKİ daha sonra bu duyuruları sitesinden kaldırdı. İSKİ'nin belirttiği saate göre yakın bir zamanda suların gelecepş tahmin ediliyor.