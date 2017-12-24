Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Gebze ilçesi TEM otoyolu Yumrukaya mevkiinde saat 11.00 civarında meydana geldi. Ön lastiği patlayan Uğur Çağıl (29) yönetimindeki çimento maddesi yüklü 34 ZV 3123 plakalı tır bariyere çarparak metrelerce sürüklendi. O sırada yolda çalışma yapan Karayolu ekipleri büyük tehlike yaşadı. Yan yatan araçta sıkışan Uğur Çakır olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, bacaklarından yaralandığı belirlenen Uğur Çakır, Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun İstanbul istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı. Trafik tırın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.