Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolundan İstanbul istikametine giden  Rus uyruklu Glodeanu İon idaresindeki BL DT 177 plakalı mutfak malzemesi yüklü  tırda, Paşaköykavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridinde durdurarak, alevleri  söndürmeye çalıştı. Sürücünün çabalarının sonuçsuz kalması üzerine, yangın kısa  sürede büyüdü.  Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen itfaiye  ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul  istikameti, çalışmaların ardından trafiğe açıldı. Yangın, tırda hasara neden oldu.