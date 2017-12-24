Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Pehlivanköy ilçesine bağlı Yeşilpınar köyünde Hakan Alkan (37) isimli şahıs rayların ortasında yürümek istedi. Daha önceden madde bağımlısı olduğu için tedavi gören Alkan, rayların ortasındayken karşıdan gelen yük trenini fark etmedi. Trenin çarpmasıyla raylardan savrulan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.