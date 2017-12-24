İddiaya göre, Pehlivanköy ilçesine bağlı Yeşilpınar köyünde Hakan Alkan (37) isimli şahıs rayların ortasında yürümek istedi. Daha önceden madde bağımlısı olduğu için tedavi gören Alkan, rayların ortasındayken karşıdan gelen yük trenini fark etmedi. Trenin çarpmasıyla raylardan savrulan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.
Raylarda yürürken trenin altında kaldı
24.12.2017 - 23:54 | Son Güncelleme: 24.12.2017 - 23:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde rayların üzerinde yürüyen bir kişi, yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Etiketler : kırklareli,pehlivanköy,
530473 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/530473.aspx
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