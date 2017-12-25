Hakkâri'nin Şemdinli ilçesi Derecik Tabur Komutanlığı Umurlu Karakoluna bağlı Gediktepe Üs Bölgesinde, kazaen el bombasının patlaması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.
Şemdinli'de kazaen el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı
25.12.2017 - 00:16 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 00:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde askeri üs bölgesinde, kazaen el bombasının patlaması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.
Etiketler : hakkari,son dakika,şehit,yaralı,
530474 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/530474.aspx
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