Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu nakli yaptığı tespit edilen 63 FL 458 plakalı otomobili, Karadeniz Sahil Yolu'nun Aksu Mahallesi mevkisindeki Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde durdurmak istedi. Kimliği henüz tespit edilemeyen İran uyruklu sürücünün, 'dur' ihtarına uymayarak kaçması üzerine polis aracı takibe aldı. Giresun Limanı kavşağına geldiğinde ters şeride girerek kaçmayı sürdüren otomobil, Giresun Emniyet Müdürlüğü karşısında Alper Nebioğlu yönetimindeki 28 DA 693 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan İran uyruklu sürücü ile Alper Nebioğlu, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Nebioğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan polis, takibe aldığı otomobilde yaptığı aramada, bagaj kısmına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu buldu. Araç, detaylı incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü garajına çekildi. Karayolu, kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı.