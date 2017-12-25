Bir düşünün... Bir gün çok sevdiğiniz biri, elinde küçük bir hediye paketi ile gelse... O günün hiçbir özelliği olmasa hatta. Sadece “İyi ki varsın demek istedim” dese, dayatılmış, birilerince belirlenmiş, milyonlarca kişinin kutladığı günlerde verilen bir hediyeden daha çok sevinmez misiniz? Ya da siz; hep hediye beklediğiniz eşinize, sevdiğinize bir sürpriz yapsanız “Seninle tanışmamızın üzerinden 8 yıl 5 ay, 11 gün geçti. Bugün onu kutluyoruz.” deseniz... Şahit olacağınız mutluluğu düşünebiliyor musunuz?! O hâlde “Aman canım, tanışma günü de neymiş” demeden, yılbaşı-yıl sonu-ortası demeden sevinmeyi sevindirmeyi bilmeli. Unutmayın ki, hediye alandan çok, vereni mutlu eder...
Özel gün şart değil, hediye mutlu eder
25.12.2017 - 03:46 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 03:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Doğum günü, evlilik yıl dönümü, ‘ilk gördüğüm gün’ yıl dönümü... Çoğunlukla kadınlar için daha önemlidir böyle günler. Ömür boyu hatırlar, hatırlansın isteriz.
Etiketler : hediye,hediyeleşmek,
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