Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir düşünün... Bir gün çok sevdiğiniz biri, elinde küçük bir hediye paketi ile gelse... O günün hiçbir özelliği olmasa hatta. Sadece “İyi ki varsın demek istedim” dese, dayatılmış, birilerince belirlenmiş, milyonlarca kişinin kutladığı günlerde verilen bir hediyeden daha çok sevinmez misiniz? Ya da siz; hep hediye beklediğiniz eşinize, sevdiğinize bir sürpriz yapsanız “Seninle tanışmamızın üzerinden 8 yıl 5 ay, 11 gün geçti. Bugün onu kutluyoruz.” deseniz... Şahit olacağınız mutluluğu düşünebiliyor musunuz?! O hâlde “Aman canım, tanışma günü de neymiş” demeden, yılbaşı-yıl sonu-ortası demeden sevinmeyi sevindirmeyi bilmeli. Unutmayın ki, hediye alandan çok, vereni mutlu eder...