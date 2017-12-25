Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Girişimci Mustafa Özsarı’nın 70 bin metrekare arazi üzerine kurulu çiftliğinde, 30 at bulunuyor. Damızlık yarış atlarından üretim yapan Özsarı, hayvanların bakımlarıyla yakından ilgileniyor. Yetiştirdiği birçok atın ülke genelindeki koşularda birinci olmasından gurur duyan girişimci, bu yıl 15 tayı da koşulara hazırlıyor. Bölgede 20’ye yakın at çiftliği olduğunu söyleyen Özsarı, şunları diyor: Türkiye’nin en büyük yarışı Gazi koşusudur. Bunu da en çok buradan giden atlar kazandı. Buradakilerin çoğu şampiyon. ‘Almeida’ adlı eski yarış atının yavrusu, geçen yılki yarışı kazanarak sahibine 700 bin lira kazandırdı. Atın, ırk ve anne-babası çok önemli. Şampiyon bir atın tayı 5 lüks otomobil eder. AA