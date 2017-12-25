Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Yüksekova'da Kürtçe şarkılar eşliğinde çaydanlığa el yapımı patlayıcı yerleştirdiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yakalanan PKK'lı terörist hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 156 yıla kadar hapis cezası istendi.



Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksekova ilçesinde 13 Mart 2016'da sokağa çıkma yasağıyla başlatılan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından ilçedeki polis kontrol noktasında yakalanan "Şoreş" kod adlı terörist Şivan Ş. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık Şivan Ş'nin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "kasten öldürmeye teşebbüs", 3 kez "nitelikli yağma", "hürriyeti tehdit" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılması istendi.

Sanığın daha önce terör örgütü PKK'dan kaçtığı, sonrasında ilçede örgüt için faaliyet yürüttüğü belirtilen iddianamede, operasyonlar esnasında teröristlerce kazılan çukur ve barikatların başında "nöbet" tuttuğu bildirildi.

Kürtçe şarkılar eşliğinde çaydanlığa el yapımı patlayıcı yerleştirirken görüntüleri bulunan sanığın, güvenlik güçleriyle de çatışmaya girdiğinin tespit edildiği kaydedilen iddianamede, PKK'lı terörist Şivan Ş'nin 8 Şubat 2016'da bir özel harekat polisinin şehit edildiği hain saldırıya da katıldığı aktarıldı.

İddianamede, farklı tarihlerde yakalanan bazı teröristlerin, Şivan Ş'nin bir polisi şehit ettiğine yönelik beyanlarına da yer verildi.

Sanığın, 12 Ocak 2016'da PTT kamyonu ile 28 Şubat'ta kuru yemiş yüklü aracın yağmalanması ve 11 Şubat'ta bir bankaya ait ATM cihazının yakılması olaylarına katıldığının da tespit edildiği belirtildi.

Sanık Şirvan Ş'nin ayrıca 6 Mart'ta un yüklü kamyonu yağmaladığı ve içindeki un torbalarını çeşitli mahallelerde bulunan teröristlere dağıttığı kaydedilen iddianamede, kaçan teröristin güvenlik güçlerince Yüksekova polis kontrol noktasında teşhis edilerek yakalandığı bildirildi.

İddianamede, sanığın soruşturmaya konu saldırılara katıldığı yönünde 27 teröristin teşhiste bulunduğu vurgulandı.

PKK'lı terörist Şirvan Ş'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.