Lice'de minibüsle kamyonet çarpıştı. Alınan bilgiye göre, Zeynel Yıldız yönetimindeki 21 BL 491 plakalı minibüs, Kulp-Lice karayolunun 25. kilometresinde karşı yönden gelen Cezayir Orak'ın kullandığı 21 BM 194 plakalı kamyonetle çarpıştı. Minibüsteki yolculardan Elmas Avcı (57), kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 16 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Lice ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.
Lice'de minibüsle kamyonet çarpıştı, ölü ve yaralılar var
25.12.2017 - 16:09 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 16:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Etiketler : lice,diyarbakır,haberler,kaza,
530697 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/530697.aspx
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