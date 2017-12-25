Lice'de minibüsle kamyonet çarpıştı. Alınan bilgiye göre, Zeynel Yıldız yönetimindeki 21 BL 491 plakalı  minibüs, Kulp-Lice karayolunun 25. kilometresinde karşı yönden gelen Cezayir  Orak'ın kullandığı 21 BM 194 plakalı kamyonetle çarpıştı.    Minibüsteki yolculardan Elmas Avcı (57), kaza yerinde hayatını  kaybetti. Kazada yaralanan 16 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Lice ve  Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.