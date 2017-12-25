Yeni Mahalle Namık Kemal Caddesi üzerindeki evinde yalnız yaşayan Ahmet Abacı'dan iki gündür haber alamayan yakınları, durumunu merak etti. Yakınları, girdikleri evde Abacı'yı hareketsiz halde bulunca sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlerinin incelemesinde Ahmet Abacı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Abacı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
90 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
25.12.2017 - 16:20 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 16:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Ahmet Abacı (90), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
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530699 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/530699.aspx
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