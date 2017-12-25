Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de, KHK ile kapatılan Ali İpek Yurdu yönetiminde görevli Recep Aytekin gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Aytekin hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Recep Aytekin ile avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, gelen raporlarda sanık Recep Aytekin'in iki hattından bin 368 kez ByLock'a giriş yapıldığının tespit edildiğini söyledi. Duruşma savcısı verdiği mütalaasında sanığın ByLock kayıtları, tanık beyanları ve savunması ile deliller ışığında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması talep etti. Yurtta sadece yönetim memurluğu yaptığını söyleyen tutuklu sanık Aytekin, FETÖ ile bağlantısının olmadığını ve örgütün mağduru olduğunu ileri sürdü. Yurtta telefonunu zaman zaman öğrencilere verdiğini belirten Aytekin, ByLock'u onların indirmiş olabileceğini söyleyip tahliyesini ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti sanığa 9 yıl hapis cezası vererek tahliyesine karar verdi.