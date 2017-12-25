Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde bir ikamete Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda birçok alkollü mekana bandrolsüz içki sattığı iddia edilen bir kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada evde alkol ele geçirildi. Ele geçirilen alkolün adli işlem sonrasında imha edileceği öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme sürüyor.