Olay, Kandıra Akdurak Mahallesi'nde bulunan bir mutfak eşyaları fabrikasında meydana geldi. 36 yaşındaki Cevdet Koç pres makinesinde sıkıştı. Mesai arkadaşları makineyi durdurarak, Cevdet Koç'u sıkıştığı yerden çıkardı. 112 Acil ekibi tarafından Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cevdet Koç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Pres makinesinde sıkışarak öldü
25.12.2017 - 23:20 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 23:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan bir fabrikada pres makinesinde sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Etiketler : Pres makinesi,
530789 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/530789.aspx
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