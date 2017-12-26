Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Tuzla’da genizleri yakan kokuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Tuzla’da akşam saatlerinde İstasyon, Yayla, Evliyaçelebi ve Postane mahallerinde yayılan koku ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İhbarın gelmesiyle birlikte İGDAŞ, İtfaiye, İSKİ, AKOM, UMKE, İl Çevre Müdürlüğü ekipleri ve zabıta bölgede araştırmalarını sürdürüyor. Çevrenin sanayi bölgesi olması dolayısıyla kanalizasyona sanayi atıklarının karışma ihtimali araştırılıyor” denildi.