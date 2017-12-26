Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Sinan Koldaş (21) idaresindeki 06 TSC 04 plakalı araç ile Nebican Medeni (20) yönetimindeki 34 MJG 11 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Abdulhalik Renda Mahallesi Çayyolu Sokağı'nda çarpıştı. Daha sonra bu araçlar, yolun kenarında park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada, trafikte seyrederken çarpışan iki araçta bulunanlardan sürücü Sinan Koldaş (21) ile Sadık Dikmen (21), Haydar Bayram (20) ve Samet Buran (21) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu arada, park halindeki otomobillerinin kazaya karıştığını gören sahipleri büyük üzüntü yaşadı.