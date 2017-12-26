Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaban hayatına sahip çıkmaya devam eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İstanbul Polonezköy’deki Geyik-Karaca Üretme İstasyonu’nda yaban hayvanları için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaralanmış, güçten düşmüş, annesiz kalmış yavruların bakımları ve tedavileri bu istasyonda yapıldıktan sonra etrafı korunaklı olan yaban hayvanı üretme yerleştirme sahalarında ormana bırakılıyor.

Özellikle karacalar için iyileştirme merkezi olarak kullanılan Polonezköy Geyik-Karaca Üretme İstasyonu’nda şu an itibariyle 15 adet kızıl geyik ile 16 adet karaca bulunuyor. 2016 yılında söz konusu istasyonda dünyaya gözlerini açan ikiz yavru karacalar da sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Haziran 2016’da doğan biri dişi biri erkek olan yavrulara ‘Kiraz’ ve ‘Fındık’ ismi verilmişti. Sağlıklı bir şekilde büyümeye devam eden ve üretme istasyonunun neşe kaynağı olan yavrular 1,5 yaşına geldi. Burak Altun İHA