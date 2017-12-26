Yıkılan hastane Gaziosmanpaşa’ya taşındı. Yıkılan alanda ise yeni hastane inşaatına başlandı. 2018 yılının Nisan ayında hizmete girmesi beklenen hastane binası tamamlandı. İçerisinde 250 yatağın bulunduğu, 50 bin metrekare kapalı alanda sağlık hizmeti verilmesi planlanan hastanedeki son durum havadan fotoğraflandı.
Taksim İlkyardım yıllar sonra geri dönüyor
26.12.2017 - 04:03 | Son Güncelleme: 26.12.2017 - 04:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Taksim’de Sıraselviler Caddesi’nde 1969 yılında hizmete açılan ve uzun süre İlkyardım Hastanesi olarak hizmet veren Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015 yılının başında yıkılmıştı.
Etiketler : taksim ilkyardım,hastane,
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