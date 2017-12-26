Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Motosiklet tutkunu 42 yaşındaki Sarper Sesli, Güney Afrika’da yaşamını sürdürdüğünü ve turizmle uğraştığını belirten Sesli, şöyle konuştu: “Erman ile birlikte 4 aylık bir yolcuğunun ardından İstanbul’a vardık. Toplamda 16 bin kilometre yol katettik. Seyahat sırasında 12 ülkeden geçtik. Yolculuğun zorlu tarafları oldu. Birtakım doğal afetlerle karşılaştık, kötü yollarda motosiklet sürdük. Birçok farklı kabile ziyaretinde bulunduk. Başımıza çok şey geldi ama asla vazgeçmedik. Hedefimiz belliydi.’’

Erman Balkın ise “Yolda kendinizi tanıma konusunda çok şansınız oluyor. Sorunlarla karşılaşıyorsunuz ama bunları çözüyorsunuz. Bu sorunlar hep size bir şey katıyor’’ dedi.