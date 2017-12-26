Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birinci Dünya Savaşı sırasında Allahuekber ve Soğanlı Dağları’nda şehit olan askerler, Erzurum’un Şenkaya İlçesi Bardız Köyünde düzenlenen törenle anıldı. Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisi ile başlayan tören, dönemin kıyafetlerini giymiş askerler tarafından Bardız köyündeki cami minaresine 103 yıl önce olduğu gibi 83’üncü alay sancağı çekilerek ezan okunup saygı atışı yapılmasıyla devam etti. Ardından 9’uncu Kolordu’da görevli bir Yüzbaşı tarafından harekât anlatıldı. Meydanda toplanan yaklaşık 10 bin vatandaşa hitap eden Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu “Dünya durdukça bu millet bu topraklarda var olacaktır. Burası bir yiğitlik, erlik meydanıdır. O yiğitler ki, tarihte eşi benzeri olmayan sayısız kahramanlıklar yapmış, yapmaya devam eden bir milletin çocuklarıydı. Bu dağ başlarında, ayazda, tipide onları buraya getiren, ısıtan tek şey yüreklerindeki vatan sevgisinin ateşiydi. Ne mutlu bizlere ki o yiğitlerin torunlarıyız” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “18 gün boyunca hastalıkla, açlıkla ve soğukla mücadele eden kahraman Türk askeri, Allahuekber Dağlarında düşmanla savaşarak şehadete yürümüştür” diye konuştu. Genci yaşlısı 7’den70’e binlerce vatandaşın ellerindeki Türk bayrağıyla katıldığı yürüyüş başlangıcında Bardız Yayla Şehitliği’nde karlar içerisinde kamufle olmuş Polis ve Jandarma özel harekât timlerinin gösterisi büyük beğeni topladı. Anma törenlerine Erzurum protokolünün yanı sıra, Türkiye’nin birçok ilinden ve Filistin, Suriye, Mısır, Azerbaycan, Kuveyt’ten misafirler katıldı.