Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman Su İşleri Müdürü Nevzat Amcalar, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en yüksek rakımlı alana sahip olan eşsiz doğa güzelliğiyle bir tabiat parkına sahip olmaya çalışıyoruz” dedi. Tabiat parkına gelecek ziyaretçilere dinlenmeleri için nezih bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Amcalar, “Yerli ve yabancı turistlerin konaklayabileceği alan içine lokanta, kır kahvesi, yöresel ürün satış yerleri, bay-bayan mescit, emzirme odası, büfe ve idari ziyaretçi merkezi yapıldı. Bunun yanında 140 araçlık otopark ve 80 kamelya da var” diye konuştu. Tabiat parkını cazibe merkezi hâline getirmeye çalıştıklarını ifade eden Amcalar, “Doğal güzelliğiyle Botan Vadisi ve çayını görebiliyoruz. Eski Mezopotamya’nın başlangıcı burası. Bu yüzden burayı iyi değerlendirmek gerekiyor” diye konuştu. İHA