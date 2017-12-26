Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Kırklareli Şubesi, Koçer'e akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Yardımdan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Reyhan Koçer "Eşimden çok ben sevindim. Artık rahat rahat gezebileceğiz" dedi.