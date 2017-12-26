Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Kırklareli Şubesi, Koçer'e akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Yardımdan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Reyhan Koçer "Eşimden çok ben sevindim. Artık rahat rahat gezebileceğiz" dedi.