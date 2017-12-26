Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Kırklareli Şubesi, Koçer'e akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Yardımdan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Reyhan Koçer "Eşimden çok ben sevindim. Artık rahat rahat gezebileceğiz" dedi.
Azerbaycanlı gelinin tekerlekli sandalye sevinci
26.12.2017 - 07:59 | Son Güncelleme: 26.12.2017 - 08:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli'de yaşayan Azerbaycan uyruklu Reyhan Koçer'in 8 yıldır gözü gibi baktığı felçli kocası Fethi Koçer'e yardım eli uzandı.
Etiketler : kırklareli,tekerlekli sandalye,
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