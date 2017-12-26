Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çankırı'nın Şabanözü ilçesine bağlı Gümerdiğin Mahallesi'nde bulunan Gümerdiğin İlk ve Ortaokulu, öğrencilerine pek çok okuldan farklı olarak eğlenmeleri için çeşitli imkânlar sunuyor. 115 öğrencisi bulunan okulda, akülü arabaların bulunduğu trafik pisti, survivor parkuru, ok atış poligonu, tarım alanı, kümes, cep sineması gibi birçok etkinlik sahası bulunuyor. Eğitimi sevdirmek için başlatılan bu uygulama sayesinde çocuklar eve gitmek istemiyor. Yaklaşık 3 yıldır okulun müdürlüğünü yapan Erdal Alaçam "Öğrencilerimize okulu sevdirmeye çalıştık ve başardık. Meyve sebze ekiyorlar, hayvanlara bakıyorlar. Fiziki aktiviteler de yapabiliyorlar. Akşam ders bitmesine rağmen çoğu burada oynamaya devam ediyor. Hafta sonu bile geliyorlar. Böylelikle çocuklarımızı zararlı şeylerden de uzak tutuyoruz" dedi. İlkokul 4. sınıf öğrencisi İsmail İlhan da "Çok şanslıyız. Birçok şeyi yaşayarak öğreniyoruz. Burada çok mutluyum" diye konuştu.