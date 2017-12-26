Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yıl yaklaşırken 'yılbaşında kar yağacak mı?' sorusu da gündemde. Peki yılbaşında kar var mı, tahmini hava durumu ne olacak? İşte son dakika haberleri... Meteoroloji’den gelen bilgilere göre dondurucu soğuklar geride kalıyor ve hava sıcaklıkları yavaş yavaş yükseliyor. Yılbaşını da içine alan hafta sonu yaklaşırken ise yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir yeni yıla hangi hava şartlarında girecek? Meteorolojinin internet sitesinde yer alan uzun vadeli tahminlerine göre bu hafta hava sıcaklıkları ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarına çıkacak. Son tahminlere göre 31 Aralık Pazar günü yurdun Batı kesimleri hariç büyük bölümünde yağmur ve bazı kentlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Kars, Ardahan, Erzurum dolaylarında kar yağışı, Ankara ve çevresi, Karadeniz, güneyde yağmur görülebilir. AKOM'un açıklamasına göre ise İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor. Açıklamaya göre lodos (güney-batı) yönlü rüzgarlar ve güneşin ısıtıcı etkisi ile hava sıcaklıklarının artmaya başlaması, cuma gününe kadar 16 derecelere kadar yükselerek mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Vatandaşlar yeni yıl yaklaşırken yılbaşı gecesi hava nasıl olacak sorusunu sormaya başladı. Meteoroloji'nin son dakika verilerine göre soğuklar geride mi kalacak? İstanbul, Ankara, İzmir yeni yıla nasıl bir havada girecek? İşte hava durumu detayları...

Meteoroloji'nin son dakika verilerine göre soğuklar geride mi kalacak? İstanbul, Ankara, İzmir yeni yıla nasıl bir havada girecek? İşte hava durumu detayları...

