Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Myanmar hükûmetinin Arakanlı Müslümanlara uyguladığı vahşet devam ediyor.

Katliamdan kaçarak nehirleri ve dağları aşmayı başaran Arakanlılar Bangladeş’e sığınıyor ve hayata tutunmaya çalışıyor.

Budist zulmünün başladığı günden bu yana göçler azalmış olsa da hala sürüyor.

Deniz Feneri Derneği, Bangladeş’e göç eden 850 bini aşkın mülteciye MÜSİAD ve hayırseverlerin desteklerini ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda dernek, Müsiad'ın ve bağışçılarının destekleriyle Arakan Bangladeş sınırında bulunan Cox Bazaar bölgesinde hayata tutunmaya çalışan mazlumlara hem kalıcı barınma hem de Arakan’dan Bangladeş’e göç eden on binlerce mülteciye yardım malzemesi ulaştırdı. Bu yardımlardan on binlerce Arakan’lı yararlandı.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av Mehmet Cengiz, Genel Başkan Yardımcısı Turan Yalçın ve Deniz Feneri Derneği Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Yavuz İnan Yardım ve devam eden konut projelerini yerinde incelemek üzere Bangladeş’e gitti.

Kalıcı evlerin montajında gelinen son noktayı yerinde inceleyen Başkan Mehmet Cengiz yaptığı açıklamada “konutların inşa çalışması bütün hızıyla sürüyor bundan büyük bir memnuniyet duyuyorum, dünyanın en mazlum en çok zulüm görmüş milleti olan Arakan’lı kardeşlerimiz için buradayız. Yaşam şartları gerçekten çok zor, bu kardeşlerimize 1000 konutluk bir proje yaptık, daha yaşanılabilir konutlar üretmeye çalışıyoruz. İlk etapta inşallah 1000 konuta 1000 aileyi yerleştireceğiz, hedefimizde 2000 konut var. 1000 konutun bağışını topladık, milletimize gerçekten çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yardımlar Bangladeş’teki kamplara ulaşıyor

Krizin başladığı 24 Ağustos 2017 tarihinden bu yana Arakanlılara her anlamda yardım ulaştırdıklarını açıklayan Deniz Feneri Derneği Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Yavuz İnan ise yaptığı açıklamada; “Göç dalgasının devam ettiğini ve kriz bitene kadar dernek olarak Arakanlıları yalnız bırakmayacaklarını söyledi. İnan, ilk günlere oranla göçlerin kısmen de olsa azaldığını belirterek “yardımlarımızı Bangladeş'in Cox's Bazar'daki mülteci kampı ve yine bu bölgeye çok yakın Kutupalong kampında devam ettiriyoruz dedi.

Deniz Feneri Derneği olarak gıda, barınma, hijyen, temiz su, ve giyim yardımları olmak üzere birçok ayrı kalemde yardım ulaştırdıklarını söyleyen İnan, yaptıkları faaliyetleri şöyle sıraladı:

10 bini aşkın aileye barınma yardımı

- 1000 aileye bambudan yapılan ev inşası (Hedef 10 Bin ev)

-2 bin kişiye tente dağıtımı

-2 bin kişiye aileye hasır dağıtımı

- 40 adet tulumbalı su kuyusu yapıldı

Gıda Yardımları

-Yaklaşık 5 bin kişiye gıda yardımı

-5 bin kişiye gıda paketi dağıtımı

-Bin kişiye sıcak yemek dağıtımı

Adak-Akika-Şükür

-5 bin aileye Adak Akika Şükür kurbanlarından pişirilmiş et dağıtımı

Hijyen çalışmaları

-2 bin kişiye hijyen paketi dağıtımı

Elbise ve araç gereç yardımları

-Erkek, kadın ve çocuk kıyafetleri olmak üzere 2 bin kişiye aileye kıyafet paketi dağıtıldı

-2 bin kişiye mutfak ve yaşam malzemeleri dağıtımı

Yardımlar sürecek

Deniz Feneri Derneği , Arakan'daki Acil Yardım Faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

5560’a SMS gönder 10 TL bağışla

Hayırseverler, Arakan’da yaşanan kriz için bütün operatörden “ARAKAN” yazarak 5560’a kısa mesaj atarak 10 TL bağışta bulunabilir.

Bölgede acil ihtiyaç listesi

-Gıda malzemeleri

-İlaç ve Tıbbı malzeme

-Branda

-Çocuk maması

-Elbise

-Hijyen ve yaşam malzemeleri