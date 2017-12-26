Kırşehir'de, DEAŞ üyelerine ait olduğu  belirlenen bir evde, ölen örgüt üyelerinin adına para transferleri yapıldığı  değerlendirilen parmak izi kalıpları bulundu. AA muhabirinin emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Kırşehir  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları  gerekçesiyle yargılanan örgüt üyelerinin verdiği bilgiler ve en son yakalanan  sözde Kırşehir sorumlusunun sorgusunun ardından kent merkezindeki iki hücre evine  baskın düzenledi. Kent merkezindeki ilk evde DEAŞ adına düzenlenmiş çok sayıda evlilik  cüzdanı şeklinde belgeler bulundu. Belgelerin en başında sözde DEAŞ bayrağı, alt  kısımlarda ise evlenen kişinin fotoğrafları, doğum tarihleri, anne ve babalarının  isimlerinin bulunduğu dikkati çekti. Belgelerin alt kısmında ise çiftlerin parmak  izleri ve evliliği onaylayan örgüt sorumlusunun imzası olduğu görüldü. Aynı evin mutfak bölümünde arama yapan ekipler, yemek yapımında  kullanılan eşyaların içine gizlenmiş vaziyette sözde evlilik cüzdanındaki  kişilere ait düğün fotoğrafları, ziynet eşyaları, örgüte ait kimlik kartları,  Suriye ve Irak devletleri adına çıkarılmış kimlikler, çok sayıda dolar ve Türk  lirası ele geçirdi.

PARMAK İZİ KALIPLARI

Evin gizli bölümlerinde bulunan parmak izi kalıpları da dikkati çekti.  Gerçeklerinin birebir kopyası olarak alınmış 9 ayrı işaret parmağı iziyle ilgili  de inceleme başlatıldı. Plastik kaplamalar üzerine kalıpları alındığı anlaşılan ve ölen DEAŞ  mensuplarına ait olduğu tahmin edilen parmak izleri, örgütün iç yapılanmasında  yer alan kişiler adına bazı işlemlerin yürütüldüğü izlenimi verdi. Ölen örgüt  üyeleri adına para transferlerinin yapılması için kullanıldığı değerlendirilen  parmak izi kalıplarıyla bulunan 60 bin dolar da bu değerlendirmeyi  kuvvetlendirdi.

Örgüte ait kent merkezinde tespit edilen bir başka evde yapılan  aramada ise sözde DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin gönderdiği belirlenen bir  mektup da bulundu.

Bağdadi’nin imzası ve mührü bulunan mektupta, tıpkı Fetullahçı Terör  Örgütü'nde olduğu gibi DEAŞ'ta başlayan çözülmeler ve itirafların önüne geçilmeye  çalışıldığı dikkati çekiyor. Örgüt üyelerinin motivasyonun artırılması amacıyla  yazıldığı gözlenen mektupta, yeni talimatlar da yer alıyor.

Bağdadi mektupta, DEAŞ'tan ayrılanların cehenneme gideceğini ileri  sürerek, örgüt bünyesindeki kişilerin kurtuluşa ereceğini, bu nedenle  ayrılmamaları gerektiğini dikte ediyor.

Çeşitli vaatlerde de bulunan Bağdadi, DEAŞ ile daha çok kişiye  ulaşmaları gerektiğini belirterek, ayrılanların da cezalandırılacağı tehdidinde bulunuyor.

Kırşehir'de, farklı tarihlerde tutuklanan 19 DEAŞ mensubunun  yargılanmasına Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmış, bu sanıkların  verdikleri ifadeler doğrultusunda aralarında DEAŞ'ın Kırşehir sorumlusu olduğu  ileri sürülen şüphelinin de bulunduğu 4 kişi daha yakalanarak tutuklanmıştı.