Gaziosmanpaşa Mahallesi Gülenç Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 14 yaşındaki lise öğrencisi E.A, babası A.A’yı uyuduğu esnada av tüfeği ile başından vurarak öldürdü. Emniyet birimlerince yapılan tahkikat sonucunda E.A suç aleti ile birlikte yakalandı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.
14 yaşındaki çocuk babasını uyurken öldürdü
26.12.2017 - 14:03 | Son Güncelleme: 26.12.2017 - 14:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’de 14 yaşındaki çocuk, babasını uyuduğu esnada av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
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