Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir kadına gelen 284 milyar dolarlık elektrik faturası şaşkınlığa neden oldu. Elektrik dağıtım şirketi Penelec'den gelen 284 milyar dolarlık faturayı görünce şok geçirdiğini anlatan Horomanski, "Gözlerim yerinden fırladı. Işıklandırma yapmıştık, onları asarken yanlışlık yaptığımızı düşündüm." dedi.

Faturanın tamamının 2018'in kasım ayına kadar ödenmesinin istendiğine işaret eden Horomanski, taksitlendirilen borcun aralık ayındaki ilk ödemesinin "28,156" dolar olduğunu söyledi.

Horomanski, oğlunun Penelec'i arayarak durumu anlattığını, dağıtım şirketinin de hatasını kabul ettiğini anlattı. Şirket, Horomanski'e 284 dolarlık yeni elektrik faturası gönderdi.

Penelec'in ana kuruluşu First Energy'nin sözcülerinden Mark Durbin, hatanın nasıl meydana geldiğini bilmediğini ancak ondalık hane noktasının kazara kaymış olabileceğini dile getirdi.

Horomanski, 284 milyar dolarlık faturayı gördükten sonra oğlundan yeni yıl hediyesi olarak kalp atış hızını gösteren ölçüm monitörü almasını istediğini sözlerine ekledi.