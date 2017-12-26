Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit Muratoğlu için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Şehidin annesi Nurten, babası Şener Muratoğlu ve kardeşleri Hatice Muratoğlu ile Deniz Yıldırım, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Törene, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Hakan Çavuşoğlu ve Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Ankara Valisi Ercan Topaca ile milletvekilleri, şehit ve gazi yakınları, garnizonda görevli askerler, emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Cenazenin katafalka konulması sırasında şehidin bir yakını "Seni ölmedin. Yattığın yer nur olsun." diyerek gözyaşı döktü. Öğle namazının ardından şehit Muratoğlu için cenaze namazı kılındı. Namaz sonrasında şehidin cenazesi, askerlerin omzunda top arabasına alındı. Top arabası, arkasındaki kortejin eşliğinde cami avlusundan ayrıldı. Kortejde şehidin babası Şener Muratoğlu, TBMM Başkanı Kahraman, Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli de yan yana yürüdü. Uğurlama töreninde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da yer aldı.



Tören sırasında bando tarafından Buhurizade Mustafa Itri'nin "Tekbir" adlı eseri seslendirildi. Uğurlama töreninin ardından TBMM Başkanı Kahraman, Başbakan Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, şehidin ailesine taziye dileklerini iletti.

Askerler tarafından top arabasından cenaze aracına alınan şehidin cenazesi, Cebeci Askeri Şehitliği'nde defnedildi.

Başbakan Yıldırım, törenden sonra Kalkınma Bakanı Elvan ile Çankaya Köşkü'ne geçti.

