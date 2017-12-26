Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş timleri tarafından Osmaneli ilçesi Selimiye köyü mülki sınırları içerisinde yapılan kontrolde, ormanlık alanda iki çuval içerisinde FETÖ terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 70 adet kitap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Boş bir arazide FETÖ kitapları ele geçirildi
26.12.2017 - 15:37 | Son Güncelleme: 26.12.2017 - 15:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik'te Jandarma ekipleri boş bir arazide bulunan iki çuval içerisinde FETÖ'ye ait 70 adet kitap ele geçirdi.
Etiketler : fetö,bilecik,kitap,
530999 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/530999.aspx
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