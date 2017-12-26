Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri kent merkezindeki 5 ayrı adrese kaçak bahis operasyonu yaptı. 30 polisle yapılan eş zamanlı operasyonda iş yerlerinin işletmecileri sorgulanmak üzere gözaltına alınırken, bazı bilgisayar ve hard disklere ise el konuldu. Yasa dışı bahis oynatılan iş yerleri ise mühürlendi.