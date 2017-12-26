Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Haydarlar Mahallesi'nde ava gitmek için evinden çıkan Rafet Özen'den (49) bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine ormanlık alanda arama yapan ekipler, Özen'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Özen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özen'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.