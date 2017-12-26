Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeybek Mahallesi'nde A.C'nin kullandığı 09 M 0507 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile H.D. yönetimindeki 09 DM 893 plakalı hafif ticari sivil polis aracı, Işıklı Bulvarı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüs, yol kenarındaki tarlaya girdi.

Kazada, A.C. ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları H.D. ve İ.G. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi ve Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcıları Hakan Aytuğan ve Ümit Eyüpoğlu ile Efeler İlçe Emniyet Müdürü Özkan Karıncalı kaza yerine gelerek bilgi aldı.