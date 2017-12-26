Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kayhan Gülmez idaresindeki 01 B 2111 plakalı otomobil, Çukurova ilçesi Çamlık Kavşağı'nda, iddiaya göre arkadan gelen ve plakası belirlenemeyen bir başka otomobilin çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, Mehmet Balta'nın kullandığı 01 AVS 81 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Gülmez idaresindeki otomobil ağaçla duvar arasına sıkışarak, hafif ticari araç da refüje çıkarak durabildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan ticari araç sürücüsü Balta Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.